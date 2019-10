Plan régional de mobilité: près de 8000 bruxellois s'expriment durant l'enquête publique

Elle aura duré quatre mois et rencontré un franc succès : l’enquête publique pour le plan régional de mobilité "Good Move" s'est achevée ce jeudi. Près de 8000 citoyens bruxellois ont donné leur avis, fait leurs remarques ou critiques, au cours notamment de 40 réunions organisées par l'administration Bruxelles Mobilité.

"Après une première analyse de l’ensemble des contributions, Bruxelles Mobilité constate que les citoyens sont globalement d’accord avec les propositions de Good Move, même si certaines craintes ont été émises par rapport aux conditions de réussite et à la mise en œuvre effective des actions", souligne l'administration régionale dans un communiqué.

Un "soutien écrasant"

La Ministre bruxelloise de la mobilité embraie. "Les premiers chiffres de l'enquête montrent déjà un soutien écrasant aux principes de Good Move : une ville fluide, sûre et conviviale, avec plus de solutions intermodales, analyse Elke Van den Brandt. Trois participants sur quatre sont disposés à donner moins d’espace à la voiture si elle est utilisée pour le transport en commun, des pistes cyclables et des trottoirs confortables."

Endéans le mois, les avis seront transmis au Parlement qui les analysera en vue d'une finalisation et d'une approbation du plan pour la fin de l’année 2019.