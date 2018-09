Plan hiver: sueurs froides au Relais social urbain namurois

Le plan hiver doit débuter le 1er novembre, à Namur.

Ce programme d'hébergement et d'aide aux sans abris est capital. Mais cette année, les travailleurs du Relais Social Urbain Namurois croisent les doigts pour que tout fonctionne normalement.

En cause: le décret wallon sur la gouvernance. Ce texte a pour but de réduire le nombre d'administrateurs dans différents organes (intercommunales et autres) pour arriver à une gouvernance saine et transparente. Le hic, c'est que dans le cas du Relais social, l'application de la mesure a eu pour effet de dissoudre le conseil d'administration du Relais social et de bloquer les subventions nécessaires au plan hiver.

Appel au bon sens

"Je n'ai plus de conseil d'administration, ni de président ni de vice-président", explique Olivier Hissette, co-responsable du Relais Social. "Conséquences: je ne peux engager les décisions nécessaires parce que je n'ai pas l'instance décisionnelle apte à valider les actes que nous voudrions poser, subventionner les partenaires que ce soit la ville ou d'autres partenaires publics. Or, ceux-ci attendent les compléments financiers pour pouvoir mener des actions afin d'aider les plus démunis qui sont à la rue".



Seul recours théorique contre cette mesure: le conseil d'Etat, ce qui prendrait trop de temps. D'où la recherche d'une solution alternative avec l'autorité de tutelle. Une réunion entre les différents acteurs concernés est prévue dans le courant de la semaine prochaine. Le secteur social assure en tout cas que tout sera fait pour assurer le lancement du plan hiver à la date prévue, à savoir le 1er novembre.