Plan hiver de la ville de Liège: de nouvelles machines et de nouveaux défis

La Ville de Liège présente ce mercredi son plan hiver. Son plan de bataille pour faire face aux offensives hivernales. Un plan qui doit cette année s’adapter à deux éléments. D'une part, les usagers ont évolué : les vélos, trottinettes et piétons s’imposent. Par ailleurs, les travaux pour le tram vont probablement changer la donne.

Quelques chiffres, pour commencer, car le plan hiver de la Ville de Liège représente chaque année un petit défi. Liège, c’est 197.000 habitants, 200.000 véhicules accueillis chaque jour, 100.000 étudiants qui fréquentent les établissements scolaires et de la Ville quotidiennement. Cela fait du monde à gérer sur les routes. Les routes qui cumulent ensemble une distance de 660 km sur le territoire, dont 550 km sont à charge de la Ville.

Travaux + Neige = …

Ce défi ne sera pas aidé par les travaux en cours sur différents axes dans le centre-ville de Liège. Les Liégeois en souffrent déjà en temps normal. Qu’en sera-t-il si la neige vient mettre son grain de sel ? Roland Léonard, l’échevin liégeois des Travaux assure avoir tenu compte de ce paramètre: "J’ai insisté pour que les riverains impactés par les travaux n’aient pas le sentiment d’être abandonnés. Nous veillerons à ce que leurs zones soient déneigées comme les autres, avec une attention particulière".

"Brosses rotatives de déneigement"

Par ailleurs, il ne suffit plus aujourd’hui d’épandre du sel sur les voiries pour permettre à tous les usagers de rouler en toute sécurité. Pour que le sel soit efficace, il faut du trafic pour le répandre. Une tâche difficile pour les vélos, trottinettes et... Chaussures, pourtant de plus en plus nombreux à servir de moyen de déplacement. C’est pourquoi la ville de Liège sort de nouvelles machines, plus adaptées : "Il s’agit de brosses rotatives montées sur de petites machines. Grâce à leur taille (1,5 mètre de circonférence), nos ouvriers pourront les manier sur les pistes cyclables et espaces piétonniers sans difficulté". L’année dernière, la ville s’était vue contrainte de reconnaître son échec sur cet aspect.