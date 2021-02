Un centre de démantèlement et recyclage des avions

Plan de relance européen : une belle part du gâteau européen pour Charleroi et sa région - © wikimedia

Le premier grand projet, c’est la création à proximité de l’aéroport d’un centre de démantèlement et de recyclage des avions en fin de parcours. Ce type d’entreprise n’existe pas encore en Europe. Il s’agirait donc d’une première. Il y a à proximité de l’aéroport des terrains disponibles pour développer cette activité. De plus, la nouvelle piste, allongée de quelque 600 mètres devrait être inaugurée au mois de juin et permettre dorénavant l’atterrissage de tous les types d’avions. Ce centre de recyclage d’avions laisse entrevoir la création de très nombreux emplois. Comme c’est le cas de manière générale avec les subsides européens, les bénéficiaires doivent cofinancer les projets retenus. Ici, il s’agirait de quelque 40 millions européens pour autant d’argent wallon. Ce n'est pas un projet neuf, mais les euros européens sont destinés à des initiatives qui visent la transition écologiques. Le recyclage, c'est de l'économie circulaire. Le projet entre donc parfaitement dans l'appel européen et pourrait voir le jour grâce au plan de relance.