Plan B bien ficelé pour le carnaval de Charleroi

On s’est tous lamentés sur les annulations d’évènements depuis presque un an. Cette fois, le centre culturel l’Eden à Charleroi propose de repartir à l’action avec une belle proposition pour le carnaval de Charleroi. Pas de défilé ou de rassemblement, c’est entendu. Mais une expo et le maintien du brûlage du corbeau. "S’il y a bien une année où il fallait maintenir le corbeau, c’est bien celle-ci", commence Fabrice Laurent, le directeur. "D’ailleurs, on a de lourds soupçons. On pense que les gens n’ont pas pris le virus au sérieux l’année dernière. Personne n’a indiqué covid-19 ou pandémie dans les idées noires à brûler et vous voyez où on en est aujourd’hui. On est persuadé que cette fois, si on brûle massivement l’idée du virus, il va disparaître progressivement."