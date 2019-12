"Plaisirs d’hiver", argument de vente des city trips à Bruxelles

Longtemps, décembre a été une période compliquée pour les hôtels bruxellois. Avec un tourisme de congrès en net ralentissement et des touristes absents en raison des fêtes de fin d’années en famille et des périodes d’examens. Aujourd’hui, la tendance s’est inversée. D’abord parce que la mode du city trip de Noël s’est répandue. Et puis aussi parce que Bruxelles a pu y faire sa place.

Patrick Bontinck, directeur de Visit Brussels (l’organisme chargé de la promotion de Bruxelles) en tient pour preuve les statistiques relatives au taux d’occupation des hôtels : "A Bruxelles, le mois de décembre pèse 8,79% de l’occupation de l’ensemble de l’année. Or la moyenne européenne se situe aux alentours de 6,8%. On voit donc clairement qu’au mois de décembre, Bruxelles performe mieux que la moyenne européenne".

Pour les autorités bruxelloises, c’est sûr, Plaisirs d’Hiver (le grand marché de Noël qui s’étend sur les quartiers Marché aux poissons, Sainte-Catherine et De Brouckère) y est pour beaucoup.

L’an dernier, explique Patrick Bontinck, sur les 3 millions de visiteurs, un million étaient des touristes et ces chiffres seraient en croissance permanente : "Bruxelles est clairement sur la carte des marchés de Noël à visiter. On est nominés dans les meilleurs marchés de Noel européens, pour la troisième fois consécutive. Aujourd’hui, on peut affirmer qu’on est dans le top 3 des marchés de Noël européens, en raison de sa diversité et sa taille".

Le tourisme de fin d’années, dopé par le marché de Noel ? L’impression est partagée aussi par Rodolphe Van Weyenberg, secrétaire général de la Brussels Hostel Association (BHA). L

En 2018, 780.000 nuitées ont été enregistrées à Bruxelles, rien que sur le mois de décembre. Et cette année, la nuit de la Saint-Sylvestre affiche déjà pratiquement complet.