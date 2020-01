Plainte de la FGTB après les violences policières lors de la manifestation de Gilly

Les instances de la FGTB ont tenu une conférence de presse ce jeudi midi, après les événements survenus le week-end dernier à Gilly en marge d'un rassemblement antifasciste. Plusieurs dizaines de militants syndicaux et politiques ont voulu empêcher le réunion d'un nouveau parti d'extrême-droite en bloquant l'entrée du lieu privé où devait se tenir cette réunion. La police est intervenue de manière très musclée, en utilisant gaz lacrymogènes, matraques et autopompe, pour les déloger et libérer l'entrée. Comme il l'a déjà fait lundi soir lors du conseil communal de Charleroi, le syndicat de gauche dénonce une répression policière "jamais vue dans l'histoire des manifestations à Charleroi", dit-il. La FGTB compte bien introduire une plainte collective auprès de la police avec un maximum de manifestants présents samedi. Le syndicat étudie la possibilité d'introduire également une plainte auprès du Parquet de Charleroi si les conditions sont réunies. "Nous irons jusqu'au bout même si cela prend des années", dit la direction du syndicat qui va même plus loin en insinuant que la police locale de Charleroi est infiltrée par l'extrême-droite.

La FGTB déplore que la ville n'ait pas interdit purement et simplement cette réunion d'un nouveau parti fasciste. Le syndicat continuera sans relâche à dénoncer systématiquement tout mouvement d'extrême-droite. La FGTB compte bien organiser un événement particulier le 27 mars prochain à Roux lors de la commémoration du massacre de 1886, lorsque dix-neuf manifestants avaient été tués par les forces de l'ordre lors des grandes révoltes ouvrières.