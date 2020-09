Places limitées au Standard: "Ce sera tout le monde ou personne", la réponse catégorique des Ultras

Les supporters des Ultras Inferno 96 du Standard de Liège ont réagi suite à la décision du club et de la ville de Liège de limiter le nombre de spectateurs à 10.000 lors des rencontres à Sclessin (une décision prise dans le cadre des mesures Covid). Pour une grande partie des fans, en effet, l’accord de principe intervenu vendredi dernier est inapplicable en pratique. Quant à l’idée de se voir privé de certains matchs… la pilule ne passe pas !

Un point de vue que partage Philippe Denoel, ex-porte-parole de la Famille des Rouches et toujours membre d'un club de supporter. Il soutient donc la position des Ultras.

"De manière générale, je les comprends mais je pense que c’est surtout un problème de devoir choisir et sélectionner qui va y aller ou pas. Moi en tout cas, je n’ai reçu aucune précision et je ne sais pas comment ils vont faire pour choisir. Je ne voudrais pas être à la place de la direction du Standard qui va devoir faire des choix et dire " On va devoir fonctionner de telle ou telle manière… J’ai entendu parler d’un match sur deux, mais qui aura envie d’aller voir un match contre Beveren et ne pas être sélectionné 15 jours après pour aller voir le match contre Anderlecht ? Ce n’est clairement pas réalisable selon moi."

La direction et la Ville précisent que les modalités pratiques de limitation du nombre de spectateurs seront prises en concertation avec la Famille des Rouches, qui regroupe les clubs de supporters.

10.000 supporters à Sclessin, cela voudra donc dire que la capacité du stade (de 27.000 places effectives) sera réduite de plus de 60%, en raison des mesures de luttes contre la propagation du coronavirus.