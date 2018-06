Place Meiser à Schaerbeek, une publicité géante, légale et taxée, sur un immeuble en travaux

Si vous passez par la Place Meiser, à Schaerbeek, vous ne pouvez pas la rater. Sur un bâtiment en travaux aux coins de la chaussée de Louvain et de l'avenue Rogier, une gigantesque bâche aux tons verts fait la publicité d'une société de paris en ligne. La surface occupée est énorme : 320 mètres carrés. Renseignement pris auprès de l'administration communale, l'installation est légale. La bâche fait l'objet d'une demande de permis d'urbanisme en cours de traitement de la part de Clear Channel, multinationale américaine spécialisée (entre autres) dans l'affichage.

Un tel dispositif publicitaire est taxé. Schaerbeek impose un montant de 112 euros par mètre carré par an, soit la somme de 35.840 euros à payer au pro rata du nombre de mois d'affichage. En cas d'éclairage, la publicité ne peut être illuminée qu'entre 7 heures et 9 heures du matin et entre 17 et 22 heures, éclairage orienté vers le bas uniquement. La hauteur maximale est de 12 mètres par rapport au sol. Le permis d'urbanisme est octroyé pour une période de 6 mois renouvelable. Schaerbeek attend encore la fin du délai de 45 jours au cours duquel le fonctionnaire délégué de la région doit rendre son avis sur la demande de permis ( toujours positif, nous dit le cabinet du bourgmestre) avant d'enrôler la taxe, avec effet rétroactif à dater de l'installation. La commune précise qu'elle n'a pas son mot à dire sur le choix des publicités affichées dans l'espace public.