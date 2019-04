Pistes cyclables: des projets très attendus en Brabant wallon

Faciliter et sécuriser le déplacement des cyclistes: c'est l'un des objectifs du Plan mobilité et infrastructures du Gouvernement wallon. Ce plan vient d'être adopté et sera progressivement concrétisé d'ici 2024.



Grâce notamment aux recettes de la taxe kilométrique "poids-lourds", 1 milliard et demi d'euros seront investis pour la mobilité alternative, principalement. Ce budget servira, entre autres, au développement de pistes cyclables.

Exemple en Brabant wallon: la création d'une piste cyclable le long de la Nationale 27, entre Braine-l'Alleud et Nivelles. Un projet de 2 millions et demi d'euros.

RN-27

"Actuellement, il n'y a pas d'aménagement sécurisé pour les cyclistes sur cet axe où les voitures roulent vite", explique Alain Tison, coordinateur de l'association cycliste Gracq-Braine-l'Alleud. Un tronçon est même particulièrement sensible pour les vélos: la traversée de Lillois. "A certains endroits, la chaussée est étroite. Et le risque est encore plus grand pour les cyclistes".



Le gouvernement wallon investira donc 2 millions et demi d'euros pour aménager une vraie piste cyclable sécurisée. Un chaînon manquant comblé; mais il en reste beaucoup d'autres en Brabant wallon, une province également pauvre en Ravel, comme l'explique Jacques Botte, Président de l'asbl Chemins du Rail. "En Brabant wallon, il y a eu moins de voies ferrées supprimées et susceptibles d'être ensuite réaffectées en voies lentes de type Ravel". D'autres provinces francophones ont bénéficié de davantage de kilomètres réaffectés en chemins utilisés par les cyclistes, piétons, adeptes de la trottinette et autres cavaliers.



"D'anciennes voies ferrées du Brabant wallon sont toutefois encore aménageables, comme la ligne 115 Braine-l'Alleud-Tubize", explique Jacques Botte. Mais l'aménagement de pistes cyclables supplémentaires prend du temps.

Notons enfin que le plan du gouvernement wallon prévoit aussi un budget annuel pour garantir l'entretien des pistes cyclables dans le sud du pays. Un entretien plus que nécessaire à certains endroits.