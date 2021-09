Piscines fermées en Hainaut : beaucoup d’écoles resteront sur le carreau

"On a des demandes d’écoles de Mons, de Saint-Ghislain et de Dour, confirme Julien Hubert, le responsable de la piscine de Quaregnon. Je sais d’ores et déjà que je ne saurai pas satisfaire tout le monde."

Dans la région de Mons par exemple, il n’y aura clairement pas de place pour tout le monde durant cette année scolaire. Les infrastructures de Cuesmes, Colfontaine, Saint-Ghislain sont en travaux. Seules les piscines du Grand-Large à Mons et de Quaregnon restent ouvertes. Et dans ces deux bassins, c’est l’embouteillage.

Vu les circonstances, beaucoup d’écoles ne seront en effet pas en mesure d’apprendre à nager aux élèves. "Dans notre programme en primaire, on demande d’exercer les enfants aux techniques de base des différentes nages. Mais sans eau, ça va être compliqué. Et il y aura sans doute des élèves qui arriveront en secondaire sans être allé une seule fois à la piscine ", regrette M. Cordier.

Le problème risque aussi de se poser ailleurs que dans la région de Mons-Borinage. Actuellement, les piscines d’Ath et Soignies sont aussi en travaux. Celles de Mouscron et de Leuze suivront l’année prochaine. Des fermetures de longue durée liées aux subsides reçus par les communes par l’intermédiaire du "plan piscines" de la Wallonie.

Et lorsque les piscines rouvriront, rien n’indique que ce sera plus simple pour les écoles. Beaucoup de directions viennent en effet d’apprendre que les TEC n’assureraient plus le transport de leurs élèves vers les piscines. La société de transport a renforcé son offre sur les lignes régulières, elle n’a donc plus les moyens de répondre aux appels d’offres. Un obstacle de plus sur la route entre l’école et la piscine.