" Ping if you care " : les résultats de cette opération pour améliorer la sécurité des cyclistes à Bruxelles

Quels sont les lieux les plus dangereux pour les cyclistes à Bruxelles ? La Région a présenté les résultats de l'opération " Ping If You Care ". Pendant 8 mois, 400 cyclistes ont pu signaler les endroits problématiques ou les comportements inadéquats d'autres usagers grâce à un bouton-poussoir et une application pour smartphone. Quelques grands axes sont pointés du doigt, sans réelle surprise.

Entre juin de l'année dernière et janvier, 40 000 signalements ont été envoyés par les cyclistes qui participaient à l'opération. " Ce ne sont pas toujours les endroits où c’est effectivement dangereux mais où les cyclistes se sentent en danger " explique Wim Billiet de l’asbl Mobiel 21 qui a réalisé l’étude.

Infrastructure et respect

La place Sainctelette, l’avenue Albert, le boulevard du Souverain, l'avenue Louise, la rue Antoine Dansaert, la rue Royale ou encore la chaussée d'Anvers et l'avenue Ducpétiaux sont pointées comme les zones les plus délicates. " C’est lié premièrement à l’infrastructure " précise Bianca Debaets, secrétaire d’état bruxelloise en charge de la sécurité routière. " Ce qui ne me surprend pas. Mais donc on doit continuer à investir dans les pistes cyclables et dans les aménagements de voirie. Et deuxièmement, on constate qu’une très grande partie des préoccupations sont liées à un manque de respect entre les usagers de la route, en particulier vis-à-vis des cyclistes et des pistes cyclables. Il faut donc sensibiliser davantage le citoyen à ce niveau. Et c’est ce que nous allons faire via différentes campagnes dans les prochains mois ".

" On enfonce des portes ouvertes "

Rien de nouveau pour le Gracq, le groupe de recherche et d'action des cyclistes quotidiens. " Je crois vraiment qu’on enfonce des portes ouvertes " tempère Florinne Cuignet en charge de la politique bruxelloise au sein de l’asbl. " Les endroits problématiques étaient déjà connus, de même que les types de problèmes auxquels sont confrontés les cyclistes. Donc voilà, ce n’est qu’une confirmation de ce que l’on savait déjà. Il suffit maintenant d’appliquer les plans existants pour pouvoir résoudre tous ces problèmes. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que ça tarde énormément ".

En attendant, on risque encore d’en parler beaucoup lors des Etats Généraux de la sécurité routière qui auront lieu dans quelques semaines.