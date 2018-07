Piéton : une vingtaine de moutons sont morts de faim

Cette nuit, la police et la SPA sont descendus sur un terrain situé en face de la gare de Piéton, dans le Hainaut. Une riveraine les avait alertés : des dizaines de moutons dans la prairie étaient en train de mourir de faim et de soif. Ils n’ont plus que le constater en arrivant sur place : une vingtaine de cadavres jonchaient le sol.

Le propriétaire en vacances

Alors que s’est-il passé ? Le propriétaire est parti en vacances depuis quelques semaines. Il a laissé ses animaux à la charge d’une voisine. Nous l’avons rencontrée : elle souhaite rester anonyme, mais assure avoir nourri correctement les bêtes.

Impossible, nous assure Vincent Defoirdt, le responsable du refuge "Le rêve d’Aby", qui a recueilli une partie des moutons survivants. Il certifie que ces animaux ont souffert de la faim, de la soif et de la chaleur. Plus alarmant : le responsable ne s’étonne plus de ces saisies. Il en compte une quinzaine depuis le début de l’année, et s’inquiète de la recrudescence de l’abandon d’animaux ces derniers temps.

Le propriétaire est toujours en vacances. À son retour, il risque des poursuites pour maltraitance animale.