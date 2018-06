Pierre Urbain comparaitra en correctionnelle avec 8 autres personnes dans un dossier de fraude financière internationale

La Chambre du conseil a décidé de renvoyer 9 personnes devant le Tribunal correctionnel pour une affaire de faux en écriture et d'escroquerie internationale. Un dossier dans lequel on retrouve Pierre Urbain l'ancien Directeur général (ex-Secrétaire communal) de la Ville de Mons. Quel a été son rôle? La justice l'établira. Lui se présente comme piégé, le Ministère public le présente plutôt comme complice des piégeurs. Les faits reprochés sont liés à des activités fictives dans lesquelles des escrocs invitaient leurs victimes à placer leur argent en faisant miroiter des rendements exceptionnels

Parmi les inculpés on retrouve Bernard Potvin, un comptable brabançon déjà condamné par le passé. A ses côtés, un autre comptable et assureur de Hornu. Parmi les autres prévenus, certains ne résident pas en Belgique. On trouve des personnes établies à Londres ou encore aux États-Unis. Cette affaire internationale a fait de nombreuses victimes belges, notamment des petits épargnants qui ont vu disparaitre leurs économies dans ces soi-disant bons placements.