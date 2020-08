Picasso et la tauromachie: 29 gravures exceptionnelles à découvrir à Louvain-la-Neuve

Les musées sont des lieux d’exposition, mais aussi des lieux de conservation. Dans les réserves sont souvent stockés, comme des trésors, des œuvres, des vestiges ou des objets d’une qualité exceptionnelle, que l’on met en lumière de temps à autre. C’est le cas à Louvain-la-Neuve où le Musée L propose en ce moment de découvrir une incroyable série de gravures réalisées par Picasso, baptisée Tauromaquia.

"Ces gravures ont été réalisées en 1957 à la demande d’un éditeur qui voulait rééditer un ancien traité de tauromachie, explique Sylvie De Dryver, du Musée L. L’éditeur s’est donc adressé à Picasso qui a travaillé de façon très intense pendant un mois pour livrer ce récit autour de cet art de la corrida. Chaque gravure évoque les moments dramatiques et intenses de la corrida, de l’entrée du taureau dans l’arène jusqu’à la mise à mort. Et ce qui est vraiment remarquable, c’est l’art de la synthèse et de l’intensité dramatique, à partir d’une technique qu’on appelle l’encre au sucre qui permet de donner l’effet du dessin. On a vraiment l’impression qu’il s’agit d’un lavis à l’encre de chine, avec tous ces dégradés de gris et de noir sur ce papier blanc."