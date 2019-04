Photos avant/après: la place de Brouckère version avec voitures... et version piétonnier

Les travaux sont (presque) terminés sur la place de Brouckère. Les barrière jaune et bleu qui ont bloqué les lieux pendant plusieurs mois ont été enlevées cette semaine. Pendant des années, les voitures roulaient en plein milieu de la place, comme on peut le voir dans notre module interactif ci-dessus. A gauche : une capture d'écran de Google Street View datant de 2009. A droite, une photo prise ce 18 avril 2019.

La place de Brouckère est désormais appelée à devenir un espace multifonctionnel bordée de deux voies de circulation lente pour assurer la desserte des commerces et de l'horeca. La partie située entre la place De Brouckère et la rue Gretry et ensuite la rue Marché aux Poulets est terminée depuis l'automne 2018. Le tronçon entre la rue des Teinturiers et la place Fontainas qui réserve un axe central au trafic routier à vitesse réduite est lui aussi achevé.