Photos avant-après: découvrez comment Charleroi a changé au fil du temps

Depuis, la cité tente de redorer son blason. Une partie de Charleroi a été totalement transformée par la construction du centre commercial Rive Gauche. Et on ne compte plus les chantiers de démolition, parfois impressionnants comme ce fut le cas lors de l'effondrement de l'hôpital civil l'an dernier .

"Pays de Charleroi, c'est toi que je préfère. Le plus beau coin de terre, à mes yeux, oui, c'est toi." Les Carolos connaissent bien ce chant ( à retrouver en intégralité ici ) qui célèbre leur ville. Mais Charleroi a parfois eu du mal à défendre son honneur. En 2008, un sondage lancé par le quotidien néerlandais "De Volkskrant" lui décernait le titre de "ville la plus moche du monde".

Ce qui était une boutique de tatouages à l'abandon a été rénové de fond en comble. - © Joel Leclerq - Am. C.

Construit à la fin du 19e siècle, le passage de la Bourse est aujourd'hui intégré au centre commercial Rive Gauche. "Au début du 20e siècle, cette galerie fut un lieu culturel des plus importants. On y retrouvait l'ancien cinéma Trianon, le siège du périodique satirique en wallon El Créquion, le premier music-hall de Charleroi, le Monico...", rappelle le site internet charleroi-decouverte.be .

Nous sommes sur le boulevard Jacques Bertrand, qui n'est autre que le parolier de la chanson "Pays de Charleroi". En 1972 , on y trouve plusieurs lignes de tram qui ont disparu aujourd'hui. En arrière-plan, les maisons ont été remplacées par un immeuble des mutualités Solidaris et par l'Institut Saint-Joseph.

La place du Manège et le beffroi de l'hôtel de ville

La Place du manège était déjà un parking à l'époque de cette photo non datée. On y voit l'imposant beffroi de la ville. Inauguré en 1936 et haut de 70 mètres, il relève de la prouesse architecturale. Comme le précise charleroi-découverte.be, "le terrain devant accueillir le nouvel édifice est composé principalement de schiste ; des veines de charbon traversent également le sous-sol. Une importante assise en béton armé et l'utilisation de vérins hydrauliques furent nécessaires afin de supporter et de stabiliser les 4.000 tonnes du seul beffroi".