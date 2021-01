Photos avant-après : comment Louvain-la-Neuve a évolué, 50 ans après la pose de la première pierre de la "ville nouvelle"

Combien de cyclistes engagés dans les 24 heures vélo et de coureurs amateurs des 10 miles ont-ils foulé les pavés de la rue des Wallons ? En tout cas tous se souviennent de l’effort nécessaire pour arriver au sommet.

En 1975, Louvain-la-Neuve inaugure aussi sa gare reliée aux principales villes wallonnes et à Bruxelles via Ottignies. Jos Chabert, le ministre des Transports de l’époque, a fait le déplacement. "Ceci est le début de Louvain-la-Neuve An IV, se félicite-t-il. Ce qui veut dire assez brutalement un doublement de la capacité d’accueil et de développement de ce petit village. C’est-à-dire que le nombre de résidents ou de lits passe en un an d’environ 1700 à environ 4000."

Selon les derniers chiffres officiels, Louvain-la-Neuve compte environ 21.000 habitants, dont 11.000 domiciliés et plus de 10.000 résidents, principalement étudiants.