Philippeville : plus de 12 millions d’euros nécessaires pour reconvertir trois zones de loisirs

C’est un enjeu majeur en Wallonie pour les prochaines années : la réaffectation et surtout la régularisation des anciennes zones de loisirs ou vivraient aujourd’hui environ 15.000 personnes. Il s’agit de domaines privés où sont installés des caravanes résidentielles, des chalets et même des maisons en dur. De nombreux propriétaires y ont élu domicile alors qu’à la base, il devait s’agir de secondes résidences. La Région wallonne a mis de l’ordre en créant 17 zones d’habitat vert que les communes doivent se réapproprier : il faut notamment refaire les voiries et l’électricité.

A Philippeville, 12% de la population est concernée. " Nous avons trois zones d’habitat vert ", explique Jean-Marie Delpire, l’échevin de l’aménagement du territoire. " Selon nos derniers calculs qui datent de 2019, les travaux coûteraient en tout près de treize millions d’euros. "