Philippeville: non-conformes, les plaines de jeux communales ont toutes été fermées

Une décision des autorités locales qui est entrée en application dès ce weekend, à la suite de contrôles effectués par le SPF-Economie. Des manquements de sécurité y ont été constatés. Et, par précaution, la commune a interdit l'accès à toutes les plaines de l'entité.

« On a constaté une série de non-conformités. Tant sur le plan administratif que technique, explique Etienne Mignolet, porte-parole du SPF-Economie. Exemples : des documents absents, des soucis techniques… Et sur cette base-là, la commune a décidé de fermer l'ensemble de ses aires de jeux pour éviter tout risque. »

Dès à présent, si la commune souhaite remettre ses plaines de jeux en service, « elle doit prendre les dispositions nécessaires pour qu'elles soient à nouveau conformes ; et notifier et trouver cette conformité auprès de nos services. »

Une commune qui ferme d'un coup toutes ses plaines de jeux, une situation plus fréquente qu'on ne le croit ? « Non, pas du tout, rassure Etienne Mignolet. On constate de temps à autre des infractions mais elles sont généralement mineures et ne mettent absolument pas en danger les enfants. D'ailleurs, dans la grande majorité des cas, en Belgique, il y a très peu de problèmes à ce niveau-là. Les parents peuvent être rassurés. »