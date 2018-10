Philippeville 2018 : le PS s'effondre, la liste pluraliste d'André De Martin décolle

Le bourgmestre sortant, Jean-Marie Delpire ne réalise que le deuxième score, 777 voix de préférence contre, André De Martin de la liste 'Agir Ensemble' qui amasse 1243 voix de préférence. La liste 'Agir Ensemble' associant les De Martin et les Burnet a été plébiscité dans les urnes. Elle récolte 9 sièges sur 21. Le PS s'effondre dans la commune. Le parti a perdu 6 sièges. Il a souffert du départ fracassant d'André De Martin. Il avait annoncé en septembre 2017 son départ du PS pour créer une liste pluraliste et n'avait pas mâché ses mots sur ses anciens partenaires. "L’éthique n’est pas toujours là, et plus largement les scandales de Publifin et du Samusocial me dégoûtent. Certains travaillent plus pour leurs intérêts que pour ceux des citoyens. Les dossiers n’ont pas avancé durant cette législature. Ils ne passent pas assez de temps sur les dossiers". Une opinion apparemment partagée par les électeurs qui ont lourdement sanctionné le PS.

Le MR, lui, limite la casse, il perd un siège et en totalise donc 7. Le tableau est complété par Phil'Citoyens (2 sièges) et Ecolo 1 siège.

Une nouvelle majorité va donc se dessiner à Philippeville sans le PS.