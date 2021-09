Philippe Saive, le numéro 2, se raconte dans une biographie

Philippe Saive vient de fêter ses 50 ans, il est le cadet des frères Saive et il se confie au travers d’une biographie sur son parcours sportif, sa reconversion entrepreneuriale et politique mais aussi et bien sûr sur sa relation avec son célèbre frère Jean-Michel auquel on a souvent tenté de l’opposer.

"Je suis le numéro 2 de ma famille, quand je suis né il y avait un grand garçon de 20 mois qui était à côté de mon berceau et qui a toujours été présent dans ma vie, c’est évidemment mon frère Jean-Michel que tout le monde connaît dans ce pays et même ailleurs. Si on a souvent essayé de nous mettre en rivalité, j’ai voulu expliquer pourquoi j’ai toujours eu une absence de jalousie envers lui et pourquoi j’assume d’être numéro 2 derrière un être d’exception".

Placé dans le Top 100 mondial pendant des années, Philippe Saive ne doit certainement pas rougir de son parcours sportif même si c’est Jean-Mi, le grand frère, qui a raflé tous les trophées. Mais Philippe Saive n’éprouve aucune frustration, bien au contraire. "Si, dans l’équipe, il n’y avait pas eu le leader qu’était Jean-Michel Saive, je n’aurais jamais gagné de titres européens, je n’aurais jamais été vice-champion du Monde, je n’aurais pas fait partie de l’équipe qui a battu la Chine pour la dernière fois, il y aura bientôt 20 ans… J’ai eu du bol d’être l’équipier de quelqu’un comme mon frère !"