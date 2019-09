Philippe et Mathilde en visite à Lobbes et Charleroi

Ils se sont d'abord rendus à Bienne-Lez-Happart (Lobbes) pour y visiter le Centre Arthur Regniers , un institut médico-pédagogique pour les personnes atteintes de paralysie cérébrale et de déficience motrice.

Le Roi Philippe et la Reine Mathilde étaient en visite dans la Province du Hainaut ce jeudi.

Les Souverains sont ensuite allés sur le campus scientifique et industriel Biopark de Charleroi pour y visiter les nouvelles installations de production de MaSTherCell, une entreprise spécialisée en thérapie cellulaire et génique. Ils ont assisté à une présentation du Plan CATCH (CATalyst 4 CHarleroi), mis en place suite à la fermeture de Caterpillar à Gosselies en 2016. Entre 4000 et 7000 emplois seraient créés à l'horizon 2025 selon les projections.

Une rencontre avec des jeunes PDG des entreprises du Biopark a suivi cette présentation.