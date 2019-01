Philippe Close: "Un seul commandement de la police sur les grands événements à Bruxelles"

"Il faut un commandement unique de la police à Bruxelles sur les grands événements, un commandement qui soit centralisé par le commissaire en chef", clame le bourgmestre de Bruxelles-Ville, Philippe Close (PS), dans les colonnes de La Libre et de la DH, vendredi.

De telles opérations centralisées sont déjà organisées pour les sommets européens dans la capitale. Le souhait du bourgmestre est de les étendre à d'autres événements, "notamment ceux que l'on peut anticiper".

"Ce serait par exemple le cas pour la nuit du Nouvel An, au départ du dispatching régional où PolBru (la zone de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles, NDLR) va déménager d'ici la fin de l'année. Il faudrait aussi voir où se passerait l'événement, sur quel territoire, dans quelle commune et faire en sorte de pouvoir mobiliser toute la capacité possible, c'est-à-dire pas seulement la police mais également la Stib, les pompiers, le procureur du roi, l'armée et les services de secours."

Philippe Close exhorte par ailleurs le fédéral à engager 500 policiers dont manque la Ville de Bruxelles. "Nous sommes prêts à les payer nous-mêmes, mais que le fédéral les recrute! C'est à lui de le faire."