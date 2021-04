Philippe Close sur les événements au bois de la Cambre : "J’entends 'ambiance festival' mais on a quand même trois policiers blessés"

Le bois de la Cambre a été le théâtre de nombreuses scènes qu’on aurait pu croire invraisemblable il y a quelque temps, tant nous nous sommes habitués à vivre avec les mesures sanitaires mais aussi pour leur caractère violent. Alors que l’opération de police était toujours en cours pour disperser les quelques milliers de fêtards dans cet espace vert très prisé lorsque la météo est au beau fixe, Philippe Close, le bourgmestre de Bruxelles, a déploré les blessés parmi les forces de police, en direct du centre de crise des forces de l’ordre bruxelloises.

"J’entends qu’on parle d’une ambiance festival, on a quand même trois policiers blessés dont un à l’hôpital, objectivement ce n’est pas vraiment une ambiance festival", a déploré le chef du collège communal bruxellois en direct du JT de la RTBF. Oui mais voilà, les jeunes en ont assez de devoir restreindre leur envie de faire la fête et ils voulaient vraisemblablement le faire savoir.

Si certains évoquaient la présence de 5000 personnes dans le parc de la capitale, le bourgmestre a démenti cette information sans pour autant donner un bilan plus précis. "Dès qu’on a vu qu’on dépassait les 1500 à 2000 personnes, on a demandé aux gens de se disperser. Ceux qui sont restés savaient à quoi s’attendre", a-t-il ajouté. "La police de Bruxelles est très présente en nombre et a géré ça très professionnellement."

Profiter des espaces verts est légitime mais…

Les appels à la "liberté", scandés par ces jeunes qui n’ont pas pu aller au bout de leur envie de se défouler sur des musiques endiablées n’ont pas pour autant été ignorés par l’élu socialiste. "Mon message est très clair, on est pour que les gens prennent l’air", a rassuré Philippe Close, estimant important que "les gens puissent se délasser". "Et le bois de la Cambre est fait pour ça, les parcs publics sont les jardins de ceux qui n’en ont pas", a-t-il ajouté. C’est très important que les gens puissent se délasser et le bois de la Cambre est fait pour ça. Les parcs publics ce sont les jardins de ceux qui n’en ont pas.

Il a toutefois rappelé que les scènes de liesse, parfois au mépris des mesures sanitaires en vigueur dans le pays, mais dont la légitimité a été mise en cause par la Ligue des Droits humains ce mercredi, n’étaient "pas acceptables" en termes sanitaires.

"Vous savez, j’étais encore cet après-midi avec le directeur de l’hôpital Saint-Pierre et moi je veux penser au personnel soignant qui est passé en phase 2A et qui se bat tous les jours. C’est pour eux que la troisième vague est le plus difficile", a-t-il ensuite conclu.