Phase 4 du déconfinement : le soulagement des résidents des maisons de repos

La phase 4 du déconfinement, implique aussi du changement pour les résidents des maisons de repos. Dès ce premier juillet, les conditions pour accueillir un proche sont assouplies. Les résidents ont aussi le droit de sortir de leur résidence, la prise de repas en commun est encouragée.

Ça me rongeait de ne pas pouvoir sortir

"De la joie", "du soulagement"… Voilà les premiers mots qui viennent à l’esprit de Nadine Koen quand on l’interroge sur son état d’esprit du moment. Cela fait plus de trois mois que cette pensionnaire de la résidence de Bavière à Liège n’a pas mis un pied dehors. "Ça me rongeait de ne pas pouvoir sortir, témoigne-t-elle". Plus de trois mois aussi, qu’elle n’avait pas vu sa sœur Madeleine, qui lui rend visite ce mercredi.

Pendant le confinement, Madeleine avait tant bien que mal essayé de garder un lien avec Nadine. "Je n’arrivais pas à la joindre par téléphone alors je lui apportais une lettre toutes les semaines." Pas d’effusions, ni d’embrassades, évidemment. Chacune dans un coin opposé de la pièce, les sœurs se racontent les derniers potins familiaux. "Quand je viens ici, je passe en revue mes trois enfants et je lui raconte tout ce qui se passe, les disputes, les joies, j’imagine que ça lui a manqué", nous confie Madeleine. "Oui, oui ça m’a manqué", confirme pudiquement Nadine.

Ces derniers jours, dans cet établissement, les visites étaient à nouveau possibles, mais à l’abri de vitres en plexiglas. Gérer ce retour des familles dans le bâtiment et dans les chambres, c’est un nouveau défi pour les responsables de la maison de repos. "Il faut faire attention à beaucoup de choses. On accompagne les membres de famille dans la chambre, on leur explique qu’ils ne peuvent pas embrasser leur proche et que la visite est limitée à une demi-heure. C’est le premier jour qui est un plus difficile mais je pense qu’ensuite ça va aller", raconte Pascale Petit, la directrice.

L’une de nos résidentes est déjà allée au restaurant !

Autre grande nouveauté : les résidents qui le peuvent sont à présent autorisés à sortir de la maison de repos. "L’une de nos résidentes est déjà allée au restaurant, d’autres rentrent dans leur famille ce week-end", se réjouit la directrice. Et puis il y a le retour des plaisirs simples : sortir pour faire une course ou flâner dans la rue tout simplement. "Ils en profitent croyez-moi", annonce la directrice. "Malheureusement pour eux, aujourd’hui il pleut. Il y a un petit parc à proximité dans lequel ils ont l’habitude de se promener. Mais ils piaffent d’impatience !"