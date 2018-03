Peut-on jouer au futsal en voile? Oui, tranche la commission provinciale d'arbitrage

Peut-on jouer au football en salle avec un voile sur les cheveux ? Voilà deux matchs que la question se pose à Laeken, en région bruxelloise.

L'arbitre a interdit aux dames du club Lart Bruxelles de jouer, car trois joueuses portent le voile. Résultat: ces matchs ne comptent pas dans la compétition, Marie-Laure Mathot.



Vendredi soir, l’équipe féminine de football en salle du Lart Bruxelles s’apprêtait ainsi à affronter le Gunek Kraainem en championnat provincial. Soumia Bouyalghman est capitaine de l’équipe et raconte: "Déjà habillées, déjà sur le terrain, on est venu nous dire "non, on ne joue pas le match". " Ah pourquoi ? " " Parce que certaines joueuses portent le voile."



Le match est finalement joué, mais ne compte pas pour la compétition officielle. C’est la deuxième fois que les dames sont privées de rencontre.



"Les filles ont quand même joué plus de 10 matchs et on n’a jamais fait de réflexion, explique George Tsoras, président du Lart Bruxelles. Du jour au lendemain, des instances, en tout cas une personne ou deux à la fédération, donc la CPA, imposent aux arbitres qui viendraient nous siffler de ne pas nous permettre de jouer les matchs officiels.



Pour le club, le règlement n’interdit pas explicitement le voile: "L’équipement exclusif doit être une tenue, donc une vareuse, un short et une paire de baskets. Il n’est indiqué nulle part qu’elles ne peuvent pas mettre un foulard ou autre".



C’est sur le mot " exclusivement " que la CPA, la Commission provinciale d’arbitrage, se basait pour interdire le voile, mais le club y voit une discrimination sur la religion et sur le sexe. Il a déposé un signalement auprès d’Unia. Le centre interfédéral belge pour l’égalité des chances attend la réaction de la fédération pour ouvrir un dossier.



Et finalement la Commission provinciale d’arbitrage, s’est réunie ce mardi pour prendre position sur cette affaire. Elle a demandé aux arbitres d’autoriser à l’avenir le foulard, l’application à la lettre du règlement n’ayant pas de sens dans ce cas-ci, selon la CPA, qui autorise d’ailleurs déjà de porter un bandana depuis quelques années.