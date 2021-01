Pétition : des pompiers bruxellois réclament le départ d'Eric Labourdette, syndicaliste SLFP

Rien ne va plus entre le médiatique Eric Labourdette, permanent SLFP (libéral) au Siamu des Bruxelles et plusieurs pompiers dans les casernes. Une pétition, signée par plus d’une centaine d’hommes du feu, selon nos sources, réclame son départ du syndicat. Un premier courrier vient d’être adressé par recommandé à François Fernandez-Corrales, président de l’organisation. Un deuxième doit suivre si d’autres signatures viennent grossir la pétition.

Ecœurement, dégoût

Que reprochent les équipes de terrain à Eric Labourdette, "la" voix du Siamu auprès du grand public ? Dans leur courrier, elles expriment leur "écœurement" et "dégoût" pour "dénoncer et signaler les propos et l’attitude incompréhensible" du représentant SLFP auprès des zones de secours. Insulte, manque de respect, omnipotence : les signataires chargent.

"Tout est parti des nouvelles procédures pour acquérir le grade de sous-officier. Certains pompiers qui entraient dans les conditions depuis près de dix ans pour devenir sergents vont devoir maintenant passer des examens", raconte une source interne. "Beaucoup se demandent comment le syndicat a pu accepter cela de la part de la direction."

Temps de travail hebdomadaire, primes d’opérationnalité, récupération des heures prestées dans un contexte Covid… Questionné sur ces autres thématiques sensibles, Eric Labourdette aurait remballé le personnel dit cette source.

Il se permet de traiter les pompiers d’ignorants

"Il se permet de traiter les pompiers d’ignorants et de dire que ceux-ci devraient retourner à l’école s’ils ne comprennent pas les infos" que les syndicats diffusent, peut-on lire dans la missive. Les lignes suivantes chargent : "Il s’offre même le luxe d’envoyer un courriel à la direction du Siamu et prétend vouloir dénoncer ceux qui voudraient se désaffilier du syndicat en donnant leur nom."

Nous avons lu l’un de ces courriels : le leader SLFP accuse des agents de faire pression sur le personnel pour ne pas se syndiquer ou désaffilier. Il ajoute que les meneurs de cette fronde posent "pour des calendriers" ou "sur les plages de Knokke-le-Zoute".