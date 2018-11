Petite victoire des gilets jaunes: le Cora Chatelineau va vendre le diesel à prix coûtant pendant deux semaine

Les gilets jaunes seront-ils à Bruxelles vendredi ? L’un des meneurs du mouvement nous expliquait que la manifestation était annulée, mais il y a encore des appels sur les réseaux sociaux et une action est toujours possible.

Les gilets jaunes ont déjà remporté ce qu’ils pourraient considérer comme une petite victoire : pour se débarrasser d’eux en somme, la direction de Cora accepte de baisser les prix à sa pompe de Châtelineau.

"Ça fait deux semaines qu’on bloque sa pompe et qu’on a bloqué son magasin, explique Ludo, un des gilets jaunes, et il a quand même vu une grosse perte financière, il me l’a avoué. Voilà, il a donc décidé de faire un geste. Parce qu’il voulait nous envoyer un huissier, donc qui dit huissier dit 50 minutes à signer, etc.

On n’aurait jamais tenu le coup de toute façon après trois ou quatre jours, donc autant trouver un compromis. La police était là aussi, parce qu’eux ils sont assermentés, donc ils ne peuvent pas mentir. Il nous a donc proposé de laisser le diesel à prix coûtant pendant deux semaines, donc au prix que lui l’a, et de ne pas mettre de marge bénéficiaire dessus. Après, si tous les " commerçants " faisaient ce geste, je pense qu’on serait bien. Même deux semaines, ce serait bien".

Les gilets jaunes seront présents ce matin pour s’assurer que Cora respecte bien ses engagements.