Petit ring de Charleroi: la date de fin des travaux est une nouvelle fois reportée

Les automobilistes devront encore mordre un peu sur leur chique : la date de fin des travaux du petit ring de Charleroi est une nouvelle fois reportée : ce ne sera plus en avril mais ... cet été !

C'est le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry, qui l'a confirmé : le chantier du R9 connaît de nouveaux retards, et la nouvelle date de fin de ce chantier de rénovation commencé en 2014, voici six ans donc, pourrait être fin juin. Au conditionnel…

Que s'est-t-il passé ?

D'abord, la découverte de problèmes au niveau des structures, plus abimées que prévu en-dessous des ponts. Ensuite, il y a le fait qu'une grande partie des travaux s'effectue au-dessus des voies ferrées, ce qui impose des techniques de travail compliquées : on connait tous ce fameux pont mobile bleu, qui devait avancer au fur et à mesure des travaux, et qui ne fonctionne pas bien.

Rappelons aussi cet objet tombé d'un échafaudage sur les rails, et qui a provoqué un incendie. Enfin, pour certains travaux délicats, les trains doivent être à l'arrêt, et ça, Infrabel doit le prévoir six mois à l'avance ! Et si les travaux prennent du retard, la demande doit être ré-introduite !

Bref, c'est un cauchemar pour l'entreprise, qui doit assumer ces retards : sa pénalité de retard s'élève déjà à 1,2 million euros.