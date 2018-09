Peste porcine: voici la carte de la zone infectée interdite de circulation forestière

Suite à la détection de cas de peste porcine africaine sur cinq sangliers en province de Luxembourg, le ministre wallon de l'Agriculture et la Nature a décrété l'interdiction de circuler en zone forestière dans la zone infectée, d'une surface de 63.000 ha.

Cette zone s'étend sur 14 communes. Située au sud d'Arlon, elle suit la E411/E25 au nord jusque Houdemont, puis redescend vers Florenville, puis suit les frontières luxembourgeoise et française dans sa partie sud. Pour rappel l'interdiction de circulation concerne les sentiers pédestres et cyclistes, mais pas les routes pour automobiles. La chasse et le nourrissage du gibier y sont également interdits, jusqu'au 14 octobre inclus. Le but est d'y éradiquer les populations de sanglier et de retrouver les sangliers infectés.

Les panneaux d'affichage signalant la mesure sont, en ce mercredi matin, en train d'être imprimé et devraient arriver dans les mains des agents de la DNF (Département Nature et Forêt) en début d'après-midi.