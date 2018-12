Peste porcine: la démonstration de force des forestiers gaumais ce mercredi à Namur

Ils sont venus avec des grues et des engins de débardage... sous les fenêtres du cabinet du Ministre René Collin. Une cinquantaine de forestiers bloquent ce mercredi matin l'un des ronds-points du centre-ville de Namur. Un coup de force pour dénoncer la situation vécue par leurs entreprises dans le sud de la province de Luxembourg. Ces forestiers ne peuvent plus travailler dans certaines zones touchées par la peste porcine africaine. Ils n'ont donc plus accès facilement à leurs parcelles forestières, leur principal gagne-pain.

Une rencontre est prévue en cours de matinée avec le chef de cabinet du Ministre wallon de la Forêt et de l'Agriculture (René Collin étant retenu à une réunion européenne à Bruxelles... sur la crise de la peste porcine). Les manifestants espèrent qu'un budget sera débloqué pour indemniser le secteur, comme d'autres l'ont obtenu, les éleveurs de porcs par exemple.

Le blocage du rond-point provoque en ce moment de gros embarras de circulation du côté du Grognon, du Pont des Ardennes et du pont de Jambes .