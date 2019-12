Peste porcine africaine: des ossements d'un sanglier viropositif découverts au sud de Neufchâteau

Les ossements d'un sanglier positif au virus de la peste porcine africaine ont été découverts le 9 décembre dernier en zone d'observation renforcée, délimitée dans le cadre de la gestion de cette crise, à proximité d'Assenois (Léglise), au sud de Neufchâteau (province de Luxembourg), a annoncé vendredi le Service public de Wallonie (SPW).

La découverte a eu lieu dans le cadre des opérations de surveillance et de recherche intensives de nouvelles carcasses. Le laboratoire de référence a confirmé le caractère viropositif de ossements. Selon les premières analyses du réseau de surveillance de la zone sauvage, ce sanglier serait mort depuis trois à six mois.

En conséquence, ce territoire, selon les modalités de gestion établies par la Wallonie, est considéré comme zone infectée et fait donc l'objet des mesures suivantes: respect strict des mesures de désinfection et de biosécurité; interdiction de circulation en forêt; suspension de l'exploitation forestière (à l'exception des épicéas scolytés) et interdiction de chasse. La destruction des sangliers se poursuit toutefois sous la supervision du Département Nature et Forêt.

Le SPW précise que la carcasse a été découverte dans une zone entièrement clôturée depuis le mois de juillet 2019 - prospectée pour la recherche de carcasses à plusieurs reprises (notamment en juin, juillet et novembre) - où des opérations de destruction par piégeage sont en cours depuis le printemps dernier et où les relevés récents de présence d'animaux semblent démontrer que les populations de sangliers sont en nette diminution.