Peste porcine africaine : des images rares tournées au cœur de la zone infectée

Ce sont des images rares, des images tournées durant plusieurs mois dans la zone "noyau" et la zone "tampon", infectées par la peste porcine africaine.

Son auteur explique au début de la vidéo qu’il souhaite montrer « la réalité de terrain ». Il filme ce qu’est devenu son quotidien depuis l’arrivée de ce qu’il nomme « un fléau » : piégeages de sangliers, destructions, repérages de carcasses, relevés de leurs positions, enlèvements suivant des normes strictes pour ne pas disperser le virus.

Certaines images sont difficiles à visionner

L’homme est autorisé à pénétrer dans la zone infectée. Il a été sollicité par le Demna, le Département de l’Etude du milieu naturel et agricole pour participer en tant que chasseurs à l’effort de lutte contre la propagation de la peste porcine africaine. Il s’occupe à ce titre d’une douzaine de cages de piégeages.

La vidéo dure 23 minutes. Les images sont brutes, parfois difficile à regarder comme l’annonce son auteur en début de vidéo « je vous préviens la vidéo… Certaines images sont difficiles à visionner ». Le but ? Sensibiliser et permettre aux gens « qui seront confrontés à ce fléau d’avoir une longueur d’avance ». La vidéo est parsemée de petites explications sur ce que l’auteur est en train de réaliser et pourquoi.