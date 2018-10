Peste porcine africaine: 104 cas positifs, les mesures sont prolongées jusque mi-novembre

Selon le dernier décompte présenté à la presse, il apparaît que 104 animaux ont été contrôlés "positifs", autrement dit 104 sangliers infectés par le virus de la peste porcine africaine. Les autorités ont également confirmé que les mesures prises jusqu'ici pour tenter d'endiguer la propagation de la peste porcine africaine dans nos forêts ont été prolongées d'un mois, jusqu'au 14 novembre.

Des clôtures seront également mises en place dès lundi prochain.

"Sur le terrain, ce sont les équipes de la DNF (Département de la Nature et des Forêts) et de la DEMNA (Département de l'Etude du milieu naturel et agricole) qui quadrillent leur triage avec l'aide des chasseurs et des gardes, poursuit Annick Linden. A partir de lundi, la Région wallonne aura l'aide des militaires pour prospecter sur le terrain. Quant aux cadavres, ils seront apportés au centre de collecte par la Protection civile."