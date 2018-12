Perwez: les animaux de "Sans Collier", stars du petit écran et de Facebook… une aubaine pour le refuge ?

Les chiens et les chats cartonnent sur les réseaux sociaux. Et ceux du refuge "Sans Collier", à Perwez, font un tabac sur la RTBF. Un documentaire leur est d'ailleurs consacré. Les deux premières saisons ont rassemblé jusqu'à 250.000 téléspectateurs. La diffusion du troisième volet démarre ce dimanche sur la Une et devrait connaître le même succès.

Avec quelles répercussions pour le refuge ?

"En termes de visibilité, cela nous a apporté beaucoup, répond Sébastien De Jonge, le directeur. On a eu beaucoup plus de visiteurs sur le site Internet mais également sur place. On a connu un petit pic d'adoptions, plus de dons… Et, de façon plus large, et c'est peut-être là le plus beau retour, c'est qu'on a vu que l'image qu'ont les gens du refuge changeait. Ils ont pu se rendre compte qu'il y a un travail remarquable qui est fait au quotidien. Et que cela mérite d'être soutenu. A ce titre, c'est une belle réussite !"