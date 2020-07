Perwez : le parc à conteneurs fermé pour rénovation pendant près d'un an

Le recyparc de Perwez va cesser d’accueillir des visiteurs à partir du 3 août. L’intercommunale espère ouvre à nouveau avant l’été 2021.

L’intercommunale in BW communique et veut avertir la population de Perwez, de Ramillies et des alentours que des travaux d’agrandissement et de réaménagement du recyparc situé à l’Avenue des Moissons (dans le Parc d’activité économique) débuteront à partir du 3 août inclus et il sera donc fermé à la population "pour permettre l’évacuation du matériel, la vidange et le transport des différents contenants".



Les travaux devraient durer 150 jours ouvrables. Les travaux s’étaleront sur 150 jours ouvrables et In BW espère pouvoir à nouveau accueillir les citoyens à partir de l’été 2021 même si "le chantier est toutefois susceptible de se prolonger en fonction des conditions climatiques et/ou des conséquences de la crise sanitaire que nous connaissons actuellement".



En attendant, les usagers sont invités à fréquenter les autres recyparcs du réseau mutualisé d’in BW, notamment ceux de Walhain, Chaumont-Gistoux, Incourt, Jodoigne ou Orp-Jauche aux mêmes horaires consultables ici.



Ce recyparc de Perwez est le deuxième à faire l’objet d’une rénovation : "Pour rappel, celui d’Ittre est fermé depuis le 6 janvier dernier. Les travaux sont en voie de finalisation. Le parc devrait rouvrir ses portes début septembre".

Au total, 13 des 17 recyparcs d’in BW seront rénovés, agrandis voire déménagés durant les prochaines années.