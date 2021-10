Perwez : la reine Mathilde a débattu du développement durable avec des collégiens

La reine Mathilde a rencontré, ce jeudi matin, des collégiens de Perwez, dans le Brabant wallon. Elle s'est entretenue avec des élèves de la dernière année du secondaire du collège Da Vinci à propos des objectifs de développement durable des Nations Unies. Une rencontre qui s'est tenue dans le cadre du 75e anniversaire de l'ONU. Les étudiants ont d'abord débattu de l'organisation intergouvernementale avec Axel Kenes, le directeur général des affaires multilatérales et de la mondialisation du ministère belge des affaires étrangères. La souveraine a ensuite animé un échange relatif à l'Agenda 2030 et aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, ainsi que de son rôle comme défenseure de ces objectifs.

"Cet événement a constitué une belle opportunité pour nos élèves d'appréhender autrement cette institution qu'est l'ONU, différemment qu'au travers de manuels scolaires", a expliqué Judith Quaghebeur, professeure d'histoire et d'histoire de l'art au collège. "La reine est intervenue avec beaucoup de naturel et a été particulièrement aimable avec nos élèves qui terminent leur cycle secondaire et qui se trouvent donc face à des choix importants", a ajouté l'enseignante.