Perwez 2018: la liste DRC+ d'André Antoine en grande difficulté

A Perwez, trois bureaux de vote sont dépouillés sur quatre (source RTBF). Seules deux listes s'affrontent: DRC +, la liste du président du Parlement wallon André Antoine, qui rassemble des candidats CdH et PS, et Ensemble (MR + Ecolo), emmenée par le jeune député MR Jordan Godfriaux. Selon ces premiers résultats, la liste Ensemble dépasserait de 240 voix la liste d'André Antoine. Ce dernier pourrait donc perdre le mayorat de Perwez, dont il est bourgmestre en titre depuis 18 ans. C'est Carl Cambron, bourgmestre ff, qui poussait la liste DRC+. Ils perdraient donc leur majorité absolue et devraient se retrouver dans l'opposition.