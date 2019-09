Perwez : expropriations confirmées par la justice dans le dossier du contournement

Le jugement est tombé ce mardi en fin d’après-midi. La justice de paix confirme l’expropriation des derniers terrains situés sur le tracé du projet de contournement de Perwez. Pour rappel, ce projet routier a pour but d’effectuer la jonction entre la sortie d’autoroute (E-411) Thorembais-Saint-Trond et le zoning de Perwez, un zoning qui pourrait être agrandi. Pour les agriculteurs et autres propriétaires de terrains, cette route couperait les champs en deux et apporterait son lot de nuisances, notamment en termes de pollution. Les défenseurs du projet, dont l’ancien bourgmestre de Perwez André Antoine et l’ancien ministre wallon Carlo Di Antonio, estimaient que le contournement apporterait des solutions aux problèmes de mobilité dans cette zone rurale, ainsi qu’aux problèmes de sécurité sur l’E-411, à hauteur de la sortie n°11.

Dernières expropriations

La confirmation des dernières expropriations concerne trois terrains. Un site appartenant au CPAS de Perwez ; un terrain appartenant au CPAS et à la commune de Perwez ; et enfin, un champ agricole de la famille Jadin-Devillers.

"Nous avions encore un petit espoir que la juge de paix puisse revoir le dossier", commente l’agricultrice Caroline Jadin-Devillers, ce mardi soir. "Nous avions un certain nombre d’éléments neufs à lui apporter. Mais ils ont visiblement été très peu examinés", déplore-t-elle.

Du côté des autorités locales, la Présidente du CPAS, Véronique Bidoul, nous a expliqué par téléphone espérer une solution permettant de rediscuter du projet. "Un projet pour lequel nous attendons une réaction du nouveau gouvernement wallon", commente le bourgmestre Jordan Godfriaux, soucieux du sort des agriculteurs et des riverains concernés par le trafic automobile. Depuis les dernières élections communales, Perwez dispose d’une nouvelle majorité dans laquelle réformateurs et écologistes collaborent et tentent de trouver des solutions alternatives ; la ligne politique n’est plus celle de l’ancienne formation de tendance CDH, favorable au projet routier. Les élections communales ont changé la donne. Et l’ancien ténor centriste, André Antoine, a récemment eu d’autres priorités politiques.

L’appel au politique

Pour les opposants au contournement, il ne reste plus que la voie politique pour tenter de bloquer le projet. "La majorité de Perwez espère maintenant un blocage du dossier par le nouveau gouvernement wallon", explique Véronique De Brouwer, échevine de la mobilité à Perwez. "En tant qu’échevine Ecolo, j’ai contacté le cabinet du nouveau ministre wallon de la mobilité et des infrastructures, Philippe Henry (Ecolo). Mais je n’ai pas encore eu sa réponse. Il vient d’entrer en fonction et doit d’abord se replonger dans ce dossier complexe. Je l’ai interpellé pour avoir une entrevue afin de discuter de la situation. J’ai pris contact avec d’autres élus. Une réunion est prévue prochainement. Et j’espère que nous trouverons une solution". Avec peut-être aussi des alternatives possibles.

Reste que la manœuvre s’annonce délicate pour le ministre régional de la mobilité, car au niveau juridique et administratif, les jeux sont faits. Et sur le plan politique, le ministre Henry (très discret jusqu’à présent), doit compter avec la sensibilité des autres formations de la majorité wallonne, à savoir le MR et le PS. Il y a des points communs concernant les projets de mobilité ; mais il y a aussi des préoccupations différentes. On attend aussi le point de vue du ministre régional de l’Aménagement du territoire, Willy Borsus.

Plus de nouvelles routes ?

Dans sa DPR, Déclaration de politique régionale, le nouvel exécutif wallon annonce la couleur : "Pas de nouvelles voiries au-delà du plan Infrastructures de mobilité 2019-2025. Priorité à la mobilité douce et collective". Mais cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y aura aucune nouvelle route sur le territoire wallon. En effet, la DPR prévoit des exceptions. Comme des travaux de sécurité et des connexions au réseau existant d’infrastructures essentielles (dont les zones d’activités économiques). Des exceptions qui feront probablement l’objet d’interprétations diverses et nuancées.

Il est à ce stade trop tôt pour dire quand les travaux des entreprises qui seront sous la houlette du SPW (Service Public de Wallonie) pourront débuter l’éventuel chantier, en cas de feu vert définitif. Si le projet est autorisé, il faudra encore une longue procédure administrative avant de voir les engins de chantier s’activer.

Action symbolique samedi

En attendant, les agriculteurs et certains riverains poursuivent leur combat. Ils ne désarment pas (cfr photo ci-contre). Comme pour conjurer le sort, ils organiseront une action symbolique, samedi, en distribuant des tracts et des légumes aux automobilistes de passage près de la sortie n°11. Et ils rappelleront que l’aménagement adéquat des ronds-points aux sorties d’autoroute permet de fluidifier le trafic, et donc, de rendre le projet de contournement inutile, à leurs yeux. "Nous attendons un geste fort du politique", affirme Xavier Lambret, agriculteur. "Si nous manifestons pour le climat, nous devons aussi préserver le patrimoine agricole. Avec une vision durable. Ce patrimoine, c’est un bien commun. Il faut le défendre".

"On ne va pas baisser les bras", souligne Bernard Raucent, agriculteur. "C’est une bataille de 10 ans. Regardez le dossier de Notre-Dame-des-Landes, chez nos voisins français. Ils se sont battus longtemps et ont fini par gagner".