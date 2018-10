Perwez 2018: Ensemble! ravit la majorité à la liste d'André Antoine

Deux listes s'affrontaient à Perwez. Celle du président du Parlement wallon, le CdH André Antoine, baptisée DRC Plus. Elle regroupe des candidats du CdH et du PS. Face à elle, la liste du député MR Jordan Godfriaux, rassemble des candidats MR et Ecolo. Et, à la grande surprise, c'est cette dernière qui rafle la mise avec 51,7% des voix, contre 48,2% pour la liste d'André Antoine. Après 18 ans de mayorat, celui-ci devra donc céder l'écharpe à son jeune rival, et siéger sur les bancs de l'opposition. Les scores en voix de préférence sont également sans appel: Jordan Godfriaux obtient 1696 voix. C'est plus qu'André Antoine, qui n'en a reçu que 1281, et du populaire bourgmestre ff Carl Cambron (1155 voix).