Péruwelz: un quinquagénaire retrouvé mort au volant de sa voiture tombée dans le canal

Le chauffeur d'une voiture a perdu la vie, mardi après-midi, dans le canal de Péruwelz. La victime est âgée d'une cinquantaine d'années.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mardi après-midi, peu après 15h00, qu'une voiture était tombée dans le canal à proximité du quai de Paray Vieille Poste à Péruwelz. Un SMUR, une ambulance, une autopompe et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. Quatre plongeurs ont également été envoyés sur les lieux. La voiture a rapidement été repérée, puis remontée. Le conducteur était décédé. Il s'agit d'un homme âgé d'une cinquantaine d'années. Le véhicule est immatriculé en Belgique. On ignore pour l'instant les causes de la chute du véhicule.

Le Parquet de Tournai a été avisé des faits. Une enquête a été ouverte par la police de la zone de Péruwelz-Bernissart.