La "jungle de Péruwelz", toute petite mais désolante: "On ne laisserait pas des animaux vivre dans ces conditions"

Les migrants à Péruwelz: reportage audio - 27/12/2019 Il y a une semaine, un homme trouvait la mort sur l'autoroute entre Antoing et Vaulx. Ermiyas était Ethiopien et avait 28 ans. Il a été tué par une voiture. Son histoire a ému ses compagnons, les autres migrants en transit vers le Royaume Uni, mais aussi ses amis Belges. Ils sont nombreux à venir en aide à ces voyageurs invisibles et à dénoncer leurs conditions de vie... dans ce qu'ils appellent la jungle de Péruwelz. Pierre Wuidart nous fait découvrir avec eux la réalité du quotidien de ces hommes et de ces femmes...