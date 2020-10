Péruwelz: deux ordonnances pour lutter contre le coronavirus

Afin de lutter contre la propagation du Coronavirus sur le territoire péruwelzien, Vincent Palermo (MR-IC), bourgmestre de Péruwelz, a pris deux ordonnances.

La première impose la fermeture des établissements scolaires en maternelle et primaire. Idem pour l’Académie de musique et l’Institut de promotion sociale et ceci à partir de ce mercredi 28 Octobre jusqu’au 11 novembre 2020 inclus.

Les ateliers organisés par Arrêt 59 sont également suspendus à la même période.



Ce mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 octobre, une garderie sera possible au sein des écoles pour les élèves du fondamental dont les parents travaillent dans les soins de santé, la sécurité ou dont les parents sont dans l'impossibilité de faire garder leurs enfants.

À noter que pour cette même période de trois jours, les établissements secondaires sont passés à l’enseignement à distance. Les congés d’automne sont eux prolongés jusqu’au 11 novembre inclus.

La seconde ordonnance concerne la fermeture des lieux de divertissements et de loisirs pour enfants qui se déroulent dans des salles de jeux à l'intérieur et ce du mercredi 28 octobre au lundi 30 novembre 2020.

Les réunions et activités des mouvements de jeunesse sont également interdites dès ce mercredi 28 octobre jusqu'au dernier jour du mois de novembre inclus. Idem pour les salles de sport communales, elle devront rester closes durant cette même période.