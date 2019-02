Péruwelz: deux élèves organisent un tournoi de Fortnite à l'Institut Saint-Charles

Jarod et Théo sont fans du jeu. Mais ils assurent y jouer avec modération. Ce sont ces deux élèves de cinquième (option sport) qui ont eu l'idée d'organiser une compétition au sein de l'école. Au départ, le sous-directeur Pierre Culot n'était pas vraiment chaud. "Au final, le principe du jeu, c'est essayer de prendre la main sur l'autre en l'éliminant" Mais il a décidé de faire confiance aux deux jeunes et de leur permettre de lancer ce projet.

Fortnite. Ce jeu en ligne de combat cartonne chez les ados. Et certains ont du mal à se fixer des limites. A Péruwelz, l'Institut Saint-Charles essaie de déceler les indices de dépendance et d'aider les élèves qui en ont besoin. Mais pas question de diaboliser ce jeu vidéo. Un tournoi de Fortnite sera organisé lors de la journée portes ouvertes!

Le tournoi rassemblera 32 joueurs. Ils ne seront pas difficiles à trouver au sein de l'établissement. Dans la cour de récréation, Fortnite s'impose comme un des sujets du moment. Plus d'un élève sur deux y jouerait, selon Jarod. Et effectivement, quand on leur tend notre micro, la plupart des élèves reconnaissent y passer quelques heures chaque semaine.

Le succès du jeu ne repose pas uniquement sur l'adrénaline et les émotions qu'il procure. Les mises à jour fréquentes évitent une lassitude trop rapide. De plus, un système de récompenses fictives et le fait de jouer en réseau avec les copains (possibilité de se battre en équipe contre les autres) rend accros beaucoup d'ados.

Pour Sarah Polloni, professeur de français, difficile de déterminer précisément quel est l'impact de Fortnite sur la scolarité des élèves. "Effectivement, le lundi matin, on voit des élèves un peu fatigués, un peu pâlots, ça baille dans tous les coins. J'imagine bien qu'ils n'ont pas été se coucher à 20h. À cause de ce jeu en ligne ? Sans doute en partie. En réunion de parents, certains nous disent que leurs enfants jouent à des jeux vidéo dans leur chambre et qu'ils ont du mal à les mettre au travail. Ça nous pose question".

Trois, quatre heures par jour et 500 euros dépensés

Ce jeune de 17 ans que nous avons interrogé dans les couloirs de l'école reconnaît qu'il joue trop. Il passe chaque soir trois à quatre heures sur sa console. Et dépense aussi de l'argent pour s'offrir des gadgets virtuels afin d'améliorer son personnage.