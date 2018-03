Péruwelz: armé, il entre dans la station Q8 puis s'enfuit à pied avec la caisse et des cigarettes

Attaque à main armée sans violence ce dimanche soir dans une station essence de Péruwelz, une station-service Q8 implantée le long de la rue Neuve-Chaussée.

Vers 21h45, un individu encagoulé et ganté et muni d'une arme de poing, a fait irruption dans le commerce. "L'homme s'est fait remettre le contenu de la caisse et s'est emparé de fardes de cigarettes. Il n'y a pas eu d'actes de violence. L'individu a rapidement pris la fuite à pied dans une direction inconnue", a indiqué ce lundi Eric Delhaye, procureur du Roi de division de l'arrondissement judiciaire de Tournai-Mons.

Une enquête a été ouverte par la police de la zone de Péruwelz-Bernissart.