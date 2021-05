Perturbations entre les gares de Bruxelles-Luxembourg et Ottignies

La circulation des trains entre les gares de Bruxelles-Luxembourg et d'Ottignies est interrompue dans les deux sens depuis 13:45 en raison d'un accident de personne à Groenendael, dans le Brabant flamand, a indiqué le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel.

Une quarantaine de passagers ont été évacués. La SNCB a mis des navettes à disposition des voyageurs pour relier les deux gares. Le reste du trafic ferroviaire sera dévié.

Entre Bruxelles-Nord et Ottignies, la SNCB conseille de voyager via Louvain, certains trains IC passent par cette gare.

La fin du dérangement est estimée entre 17:00 et 18:00.