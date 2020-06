Personne retranchée à son domicile à Mouscron: les unités spéciales ont interpellé le forcené

Vers 16h25, après plus de trois heures de négociations, les unités spéciales ont interpellé le forcené qui s'était retranché à son domicile depuis la mi-journée. Celui-ci a ensuite été pris en charge par la police locale.

"Après quatre heures d'intervention, on peut être rassuré", indiquait Brigitte Aubert, la bourgmestre, jointe par téléphone peu avant 18 heures. "Personne n'est blessé mais à un certain moment nous étions inquiets, nous avions peur qu'un incendie se déclare (…) Il avait bouté le feu, mais donc cela s'est terminé correctement" a poursuivi la bourgmestre dont vous pouvez écouter l'intégralité de l'interview dans le document audio ci-dessous.

Des habitants évacués

Un homme s'était retranché depuis midi dans son habitation de la gare de Mouscron. Le quartier avait alors été évacué et un peloton des forces spéciales d'intervention était arrivé sur place. On ignorait si l'individu était armé.

À 14h15, Brigitte Aubert (cdH), la bourgmestre qui s'est rendue sur place déclarait "Les forces spéciales viennent d'arriver sur les lieux. La personne qui s'est retranchée dans son domicile est un homme, qui semble seul. Visiblement, il n'y a personne avec lui. J'ignore pour l'instant ses motivations".

Le quartier de la Gare, au niveau du bas de la rue de la Station et de la rue du Gaz, a été évacué et un périmètre de sécurité a été mis en place. L'appui des forces spéciales a été demandé dans le cadre de ce Fort Chabrol. Les forces de police, sous les ordres du chef de zone Jean-Michel Joseph, et les pompiers de la zone de secours étaient sur place et suivaient les opérations.

Une opération durant laquelle 17 personnes ont été accueillies dans un bâtiment communal, l’ancienne église des Pères, et ce, dans le cadre du plan PIPS. (Plan d’Intervention Psycho-Social)

