Perquisitions à Bruxelles : 14 kilos de cannabis confisqués

Quatorze perquisitions ont été menées à Bruxelles, et ont permis la découverte de sept plantations et 14 kilos de cannabis, indique le parquet de Bruxelles mercredi. Quinze personnes ont été interpellées.

Ces perquisitions organisées dans le cadre d’une instruction ont été effectuées dans différentes communes de Bruxelles ainsi qu’à Wezembeek-Oppem et à La Hulpe. Au total, 180 policiers de différentes zones de police de Bruxelles et de la police fédérale ont participé à cette action. Cette opération a permis de découvrir sept plantations de cannabis. Ce sont 2586 plants qui ont pu être saisis. De plus, 14 kilos de cannabis conditionné en sacs, quatre véhicules et une grande somme d’argent ont été confisqués par les policiers. Les 15 personnes privées de leur liberté seront auditionnées dans le courant de l’après-midi par les services de police. Le juge d’instruction décidera, après audition, d’une éventuelle prolongation de leur détention.