Permis théorique à Bruxelles: le système de fautes graves appliqué dès le 30 avril

A partir du 30 avril prochain, les candidats au permis de conduire théorique à Bruxelles ne pourront pas commettre plus d'une faute grave tout en devant atteindre un minimum de 41/50.

Une faute grave entraînera automatiquement la perte de 5 points, alors qu'une faute 'légère' reste synonyme de 1 point perdu. Par conséquent, un candidat coupable de deux erreurs graves se verra d'office sanctionner d'un échec.

C'est quoi une faute grave?

"Les infractions du 3e et du 4e degré sont concernées, ainsi que le non respect de limitations de vitesses", explique Marie de Baker, porte-parole du Goca, la fédération des centres d'examen. Traverser une ligne blanche, griller un feu rouge, faire demi-tour sur autoroute ou encore mettre en danger des piétons sont ainsi des exemples de fautes graves.

"Ce sont des connaissances basiques du code de la route", selon Marie de Baker. Pas de quoi rendre cet examen insurmontable, assure-t-elle. "Le candidat bien préparé ne devrait pas être pénalisé par ce nouveau système de cotation."

Pas d'affluence particulière

Par ailleurs, Marie De Baker met en garde les candidats qui voudraient passer l'examen au plus vite, sans une bonne préparation. "Le risque est bien sûr de rater. Et il est bon de rappeler que lorsque l'on rate deux fois, on est obligé de prendre des cours dans une auto-école", rappelle la porte-parole.

Pour l'instant, cette annonce ne provoque pas d'affluence particulière dans les centres d'examen, comme cela avait été le cas fin décembre, avant l'entrée en vigueur du même système en Wallonie au 1er janvier.

Des changements pour le permis pratique dès novembre

Plus tard cette année, ce sera au tour de l'examen pratique d'être réformé à Bruxelles. La formation aux premiers secours et le test de perception des risques deviendront obligatoires dès le 1er novembre.

Notons que la liste des infractions du 3e et du 4e degrés sont à retrouver sur le site code-de-la-route.be.